È il giorno del sorteggio delle qualificazioni europee al Mondiale 2022, appuntamento in Qatar preceduto dall'estrazione alle 18.00 a Zurigo. Italia testa di serie e destinata in un girone da 5 squadre. Il sorteggio è in diretta su Sky Sport 24, Sky Sport Football e in streaming sul sito di Sky Sport LE POSSIBILI AVVERSARIE DELL'ITALIA

È tutto pronto a Zurigo, dove alle 18.00 prenderà forma il cammino dell’Italia verso il Mondiale 2022. Ecco il primo passo verso l’appuntamento in Qatar, estrazione che coinvolge gli Azzurri di Roberto Mancini inseriti in prima fascia come testa di serie. In attesa degli Europei e delle Final Four di Nations League, quindi, la nostra Nazionale conoscerà le avversarie nelle qualificazioni europee sulla strada della fase finale (in programma dal 21 novembre al 18 dicembre 2022). Prima degli impegni sul campo nel 2021, c’è già il Mondiale all’orizzonte: vietato perdersi il sorteggio.

Dove vedere il sorteggio in tv In programma a Zurigo, il sorteggio delle qualificazioni europee ai Mondiali 2022 è in diretta alle 18.00 su Sky Sport 24 e Sky Sport Football. In studio ci sarà Leo Di Bello, affiancato da Paolo Condó e Beppe Bergomi per commentare accoppiamenti e avversarie.

Dove vedere il sorteggio in streaming L’appuntamento sarà inoltre visibile in diretta e in streaming sul sito di Sky Sport, evento aperto a tutti per seguire le novità che coinvolgeranno l’Italia di Roberto Mancini.