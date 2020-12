Tutto è pronto per il sorteggio delle qualificazioni europee a Qatar 2022, estrazione in programma lunedì alle 18.00 a Zurigo. Italia testa di serie e destinata in un girone da 5 squadre dopo l'accesso alle Final Four di Nations League. Il sorteggio è in diretta su Sky Sport 24, Sky Sport Football e in streaming sul sito di Sky Sport

In attesa degli Europei e delle Final Four di Nations League, la prossima sfida per l’Italia di Roberto Mancini saranno le qualificazioni ai Mondiali 2022. Appuntamento In Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre 2022, fase finale preceduta dal cammino europeo verso il torneo sfumato per gli Azzurri in Russia nell’ultima edizione. La rinascita della Nazionale è coincisa proprio con l’avvento del nuovo Ct, determinante per risultati e prestazioni a partire dal 2018. Aspettando gli impegni sul campo del 2021, è già tempo di pensare al Mondiale.

Quando si terrà il sorteggio? vedi anche Qualificazioni Mondiali 2022, tutto sul sorteggio Il sorteggio delle qualificazioni europee ai Mondiali 2022 è in programma lunedì 7 dicembre alle 18.00 a Zurigo. Sono 55 le Nazionali del continente in corsa per conquistare un posto nella fase finale.

Il sorteggio è in diretta alle 18.00 su Sky Sport 24 e Sky Sport Football. In studio ci saranno Leo Di Bello, Paolo Condó e Beppe Bergomi.

Come funziona il sorteggio? approfondimento Mancini: "Spagna molto forte, ma vinciamo noi..." Le 55 Nazionali europee verranno assegnate ad un girone in ordine alfabetico, dunque ordinatamente dal gruppo A al gruppo J a partire dalle teste di serie. Dal momento che l’urna 6 contiene solo 5 squadre, queste verranno sorteggiate nella sesta posizione dai gironi F al J. Già certa di un posto tra le teste di serie, l’Italia disputerà le Final Four della Nations League 2020/21 insieme a Belgio, Francia e Spagna a ottobre 2021. Per questo motivo gli Azzurri disputeranno solo 8 gare di qualificazioni mondiali e non 10, trovando spazio in un girone da 5 squadre (indicati dal gruppo A all'E, con la quinta squadra assegnata dal sorteggio).

Quali sono le fasce del sorteggio?

URNA 1 Belgio

Francia

Inghilterra

Portogallo

Spagna

Italia

Croazia

Danimarca

Germania

Olanda URNA 2 Svizzera

Galles

Polonia

Svezia

Austria

Ucraina

Serbia

Turchia

Slovacchia

Romania URNA 3 Russia

Ungheria

Irlanda

Repubblica Ceca

Norvegia

Irlanda del Nord

Islanda

Scozia

Grecia

Finlandia URNA 4 Bosnia

Slovenia

Montenegro

Macedonia del Nord

Albania

Bulgaria

Israele

Bielorussia

Georgia

Lussemburgo URNA 5 Armenia

Cipro

Isole Far Oer

Azerbaigian

Estonia

Kosovo

Kazakistan

Lituania

Lettonia

Andorra URNA 6 Malta

Moldavia

Liechtenstein

Gibilterra

San Marino

Ci sono vincoli durante il sorteggio? Alcune Nazionali non possono essere sorteggiate nello stesso girone, incroci vietati dalla Fifa. È il caso di: Armenia-Azerbaigian, Gibilterra-Spagna, Kosovo-Bosnia, Kosovo-Russia e Ucraina-Russia. Sono previste restrizioni anche per i luoghi invernali che coinvolgono 10 Nazionali per un massimo di due nello stesso girone: si fa riferimento a Bielorussia, Estonia, Isole Far Oer, Finlandia, Islanda, Lettonia, Lituania, Norvegia, Russia e Ucraina. Un tetto di due squadre è fissato anche per le trasferte dalla distanza eccessiva.

Come ci si qualifica al Mondiale 2022? Accedono direttamente a Qatar 2022 le prime 10 classificate di ogni girone, ma sono 13 i posti disponibili nelle qualificazioni europee. Le ultime tre qualificate arriveranno dai playoff che coinvolgeranno le seconde classificate di ogni gruppo e le due migliori vincitrici dei gironi della Nations League rimaste fuori dalle qualificazioni. Saranno quindi 12 le Nazionali ammesse agli spareggi, dove le 6 meglio piazzate (semifinali da disputare in casa) saranno determinate dal maggior numero di punti, differenza reti, gol e vittorie. Tutte le partite dei playoff si disputeranno in gara unica.