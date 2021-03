Dopo giorni di attesa è arrivata anche l’ufficialità: Zlatan Ibrahimovic torna in Nazionale. Lo svedese è stato convocato dal Ct Andersson per le gare di qualificazione ai Mondiali 2022 contro Georgia e Kosovo, in programma rispettivamente giovedì 25 e domenica 28 marzo, e per l’amichevole contro l’Estonia, fissata per mercoledì 31. L’ultima presenza di Ibra con la Nazionale risale a quasi cinque anni fa, la sconfitta per 1-0 contro il Belgio che sancì l’uscita di scena della Svezia dall’Europeo 2016. Da allora nessuna chiamata, nemmeno per la Coppa del Mondo del 2018, anche a causa di alcune divergenze con il Commissario Tecnico. Non sono mancati negli anni botta e risposta ad alta tensione tra i due, ma adesso sembra essere arrivato il momento di sotterrare i dissapori e stringere un nuovo patto di alleanza per il bene della Svezia.