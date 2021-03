Ibrahimovic torna a disposizione contro lo United

Zlatan ha svolto per intero l'allenamento con il gruppo, torna a disposizione di Pioli per il ritorno degli ottavi di Europa League tra Milan e Manchester United (in diretta giovedì 18 marzo alle 21 su Sky Sport Uno). L'attaccante non sarà titolare, ma potrebbe entrare a gara in corso. Anche Romagnoli è recuperato, lavoro a parte per Calabria

Buone notizie per Stefano Pioli. Nel giorno in cui il giudice sportivo comunica di aver fermato Ante Rebic per due giornate (espulso per proteste nel finale contro il Napoli), l’allenatore del Milan si consola con il recupero di Ibrahimovic. Zlatan ha svolto per intero l’allenamento con il gruppo, tornando di fatto a disposizione di Pioli per il ritorno degli ottavi di Europa League contro il Manchester United (in programma giovedì 18 marzo a San Siro, in diretta dalle 21 su Sky Sport Uno). Difficile immaginare lo svedese titolare contro la sua ex squadra, ma probabilmente avrà spazio nel corso del match per uno spezzone di partita. L’ultima presenza di Ibrahimovic risale allo scorso 28 febbraio, nella vittoria del Milan per 2-1 sul campo della Roma (reti di Kessié e Rebic, gol di Veretout per i giallorossi). Un giorno felice quindi per Zlatan, che nello stesso giorno festeggia il ritorno in Nazionale e il ritorno tra i giocatori a disposizione di Pioli.