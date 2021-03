Qual. Mondiali, il calendario del 2° turno

L’Italia in campo domenica sera contro la Bulgaria, per centrare il secondo successo di fila. La Svizzera, nello stesso girone, riceve la Lituania. Sabato occhi puntati su Serbia-Portogallo

Si svolgerà interamente nel weekend la 2^ giornata delle qualificazioni ai prossimi Mondiali per le nazionali europee. L’Italia dovrà affrontare la Bulgaria in trasferta domenica sera alle 20:45: gli Azzurri cercano un altro successo dopo la vittoria ottenuta contro l’Irlanda del Nord giovedì scorso. Sempre nel gruppo C, anche la Svizzera cerca il bis in casa con la Lituania. Il big match del sabato invece si gioca di sera tra Serbia e Portogallo.