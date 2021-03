Contro Cipro, il centrocampista croato ha stabilito il nuovo record di presenze con la maglia della sua nazionale. L'omaggio dei compagni di squadra, con la standing ovation, è da brividi e lo fa scoppiare in lacrime

Un campione si riconosce anche da momenti come questo: Luka Modric entra nella storia del calcio croato, e lo fa alla sua maniera. Con classe ed eleganza, senza eccessi, con la forza dei suoi numeri. Non solo quelli che esibisce sul campo. 135 è il numero che lo proietta nella storia, quello delle presenze con la maglia della Croazia, record per la sua nazionale.