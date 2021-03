L'arbitro di Serbia-Portogallo è tornato sull'episodio del gol fantasma non convalidato a Cristiano Ronaldo, ammettendo la svista: "Mi sono scusato con il Ct Santos e con la Nazionale portoghese. Lavoriamo per non fare errori del genere e quando capitano non siamo affatto felici" LA RABBIA DI CR7: GOL FANTASMA IN SERBIA-PORTOGALLO, LE FOTO Condividi:

Le immagini della rabbia di Cristiano Ronaldo per essersi visto "scippare" una rete evidentemente regolare hanno fatto il giro del mondo e, a distanza di diverse ore dal fischio finale di Serbia-Portogallo, gara valida per la seconda giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2022 giocata sabato 27 marzo e terminata 2-2, il gol fantasma non convalidato dall'arbitro Danny Makkelie continua a far discutere. A tornare sull'episodio è stato proprio il trentottenne fischietto olandese, che adesso ha ammesso l'errore.

Le scuse di Makkelie

Intercettato dal quotidiano portoghese A Bola, l'arbitro di Serbia-Portogallo ha riconosciuto la gaffe e si è scusato con la Nazionale lusitana: "Secondo le politiche della FIFA, tutto quello che posso dire è che mi sono scusato con l'allenatore della Nazionale, Fernando Santos, e con la squadra portoghese per quello che è successo - le parole di Makkelie -. Come squadra arbitrale lavoriamo sempre duramente per prendere buone decisioni. Quando capita un episiodio del genere non siamo affato felici".

Santos: "L'arbitro si è scusato, era in imbarazzo"

Delle scuse dell'arbitro olandese aveva parlato anche il Ct del Portogallo subito dopo la partita con la Serbia: "Makkelie è venuto negli spogliatoi e si è scusato - le parole di Fernando Santos -, mi ha detto che era imbarazzato. In campo mi aveva detto che avrebbe rivisto le immagini e che se si fosse sbagliato sarebbe venuto a chiedere scusa: così ha fatto".