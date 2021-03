Furia CR7, gol fantasma al 93' e fascia a terra

L'episodio a dieci secondi dalla fine della partita valida per le qualificazioni Mondiali. Il risultato è sul 2-2 e CR7 trova la zampata decisiva nel finale che varrebbe i tre punti. Mitrovic spazza in scivolata, ma non prima che il pallone abbia superato interamente la linea di porta. Per arbitro e assistente (senza goal-line technology) non è gol, e il portoghese va su tutte le furie, lanciando a terra al fischio finale la fascia da capitano

