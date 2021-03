Brutte notizie per la Polonia e fiato sospeso per il Bayern Monaco: Robert Lewandowski ha riportato un infortunio al legamento collaterale del ginocchio destro e non sarà a disposizione per la prossima partita di qualificazione ai Mondiali che la Nazionale di Paulo Sousa giocherà mercoledì 31 marzo a Wembley contro l'Inghilterra. Lewandowski, domenica 28 marzo, ha accusato il problema nel corso del match valido per la seconda giornata del girone I di qualificazione a Qatar 2022 e vinto 3-0 contro Andorra, nel quale ha anche segnato una doppietta prima di essere sostituito. Come comunicato dalla federazione polacca, l'attaccante dovrà osservare un periodo di 5-10 giorni di riposo e tornerà subito in Germania.