Ansia tra i tifosi rossoneri in mattinata dopo la pubblicazione delle immagini da parte di Sport Expressen dell'allenamento della Svezia: l'attaccante del Milan ha svolto soltanto il riscaldamento con i compagni della nazionale. Il Ct Andersson in conferenza ha fatto sapere come fosse tutto previsto: dopo 15' il giocatore ha svolto del lavoro personalizzato e, mercoledì alle 17.45, nell'amichevole contro l'Estonia partirà soltanto dalla panchina