Tanta Serie A nelle qualificazioni europee ai Mondiali del 2022 in Qatar, partite in programma martedì che hanno già visto scendere in campo 6 stranieri del nostro campionato. Match da ala nel 4-3-3 per il laziale Milinkovic-Savic, assist-man decisivo contro l'Azerbaigian. Finale di gara per il viola Vlahovic. Da dimenticare la trasferta a Cipro per gli sloveni: giallo a Ilicic e Kurtic, mentre Zajc esce all'intervallo

QUALIFICAZIONI MONDIALI, I RISULTATI LIVE