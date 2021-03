Diversi cambi di formazione per Mancini, che deve fare i conti con la stanchezza del doppio impegno in pochi giorni contro Irlanda del Nord e Bulgaria: possibile avvicendamento in porta con Sirigu dal primo minuto, mentre si va verso l'esordio in Nazionale per Toloi, impiegato nel ruolo di terzino destro. In attacco, Immobile favorito su Belotti

Terzo impegno da non sbagliare per la Nazionale di Roberto Mancini , dopo aver svolto al meglio il proprio compito contro Irlanda del Nord e Bulgaria. Gli Azzurri faranno visita alla Lituania nella capitale Vilnius, con fischio d'inizio alle ore 20.45 . Le due selezioni si sono già affrontate in passato in sei occasioni, con un bilancio che sorride all'Italia, uscita vincitrice in 4 circostanze a fronte di due pareggi. L'ultimo precedente in terra lituana risale al 6 giugno 2007, quando la Nazionale all'epoca allenata da Roberto Donadoni si impose per 2-0 grazie a una doppietta di Fabio Quagliarella nella gara valida per le qualificazioni all'Europeo 2008. Ecco le possibili scelte di Mancini per provare a chiudere al meglio questo trittico di sfide.

La probabile formazione dell'Italia

leggi anche

Mancini: "In Lituania per vincere, ma il campo..."

Saranno principalmente due le insidie che la Nazionale di Roberto Mancini si troverà ad affrontare a Vilnius, oltre al valore della selezione lituana. Da una parte il terreno di gioco dello Stadio LFF, con manto erboso ad alto tasso di sinteticità, e dall'altra la stanchezza di alcuni giocatori dopo i due impegni ravvicinati contro Irlanda del Nord e Bulgaria. Anche nella giornata di ieri soltanto recupero per diversi elementi della rosa: Acerbi, Bonucci, Chiesa, Belotti, Sensi, Barella, Spinazzola e Insigne. Per questo il commissario tecnico effettuerà alcuni cambi, a partire dalla porta dove Sirigu è favorito per prendere il posto di Donnarumma. Si va verso l'esordio in azzurro di Toloi come terzino destro (in vantaggio su Di Lorenzo), mentre al centro dovrebbero agire Bastoni e Mancini, con Acerbi che partirà dunque dalla panchina. Completerà il pacchetto difensivo Emerson a sinistra, in vantaggio su Spinazzola e Biraghi per una maglia da titolare. A centrocampo il terzetto dovrebbe essere composto da Pellegrini, Locatelli e Pessina, mentre davanti Mancini schiererà il tridente Chiesa-Immobile-Bernardeschi. Panchina per El Shaarawy, pronto a subentrare a partita in corso.

ITALIA (4-3-3) probabile formazione: Sirigu; Toloi, Bastoni, Mancini, Emerson; Pellegrini, Locatelli, Pessina; Chiesa, Immobile, Bernardeschi. All. Mancini