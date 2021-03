Florenzi e Verratti ko: non andranno in Lituania

Mancini perde altri due giocatori in vista della gara di mercoledì, entrambi per problemi fisici: trauma contusivo per Verratti, affaticamento muscolare per Florenzi. Mancherà anche Grifo per le norme anti-Covid

Non solo Grifo, anche Alessandro Florenzi e Marco Verratti non saranno a disposizione di Roberto Mancini per la partita dell’Italia contro la Lituania, valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Martedì i due giocatori lasceranno il ritiro della Nazionale per rientrare a Parigi, a causa di alcuni problemi fisici. Il centrocampista ha accusato un trauma contusivo alla coscia sinistra, occorso durante la sfida con la Bulgaria, e gli accertamenti a cui si è sottoposto hanno consigliato di tenerlo a riposo. Per Florenzi si tratta di un affaticamento muscolare e a scopo precauzionale non sarà convocato per il prossimo impegno. Grifo invece non prenderà parte alla gara a causa delle norme anti-Covid vigenti in Germania.