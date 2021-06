La Seleção passa nel secondo tempo con la rete di Richarlison e il rigore di Neymar nel finale, punteggio pieno dopo 5 partite e qualificazione ai Mondiali che si avvicina. Ma intanto in Brasile è polemica per la Copa America: Casemiro diserta la conferenza e, secondo i media, alcuni calciatori potrebbero chiedere di non giocare

Il Brasile vince ancora e continua la sua marcia verso i Mondiali del 2022 . Dopo cinque partite, la Nazionale verdeoro è prima a punteggio pieno con 4 punti di vantaggio sull'Argentina seconda e un margine di 8 punti sulla soglia qualificazione. Battuto anche l' Ecuador , che cade nel secondo tempo contro la Seleção di Tite. Il terminale offensivo del Brasile è Gabigol, che nel primo tempo si vede annullare un gol. Il risultato si sblocca nella ripresa, con Richarlison che trasforma un assist di Neymar con un tiro potente sul primo palo che Dominguez non trattiene. Lo stesso Gabigol sfiora il raddoppio di testa, ma il 2-0 arriva soltanto nel recupero con un calcio di rigore trasformato da Neymar . Altro successo, quindi, per il Brasile, che si avvicina a grandi passi al Mondiale del 2022 in Qatar.

Copa America in Brasile: è polemica

approfondimento

La Copa America si giocherà in Brasile

Non solo Europei, nelle prossime settimane è in programma la Copa America. La decisione di far giocare questa competizione in Brasile sta facendo particolarmente discutere, considerata la delicata situazione relativa al Covid che sta affrontando il paese. Alcuni calciatori della Seleção hanno criticato la decisione della COMNEBOL e del presidente brasiliano Bolsonaro e, per questo motivo, Casemiro ha disertato la conferenza stampa che ha preceduto la sfida con l'Ecuador. "I nostri giocatori hanno un'opinione, l'hanno esposta al presidente e la esporranno al pubblico al momento opportuno. Ecco perché il nostro capitano Casemiro è assente oggi", ha spiegato Tite. Ma una dichiarazione ufficiale da parte dei calciatori non arriverà prima della seconda gara di qualificazione ai Mondiali prevista in questi giorni, quella di martedì contro il Paraguay. Secondo Radio Gaucha, i calciatori brasiliani che militano nei club europei starebbero addirittura chiedendo di non partecipare al torneo.