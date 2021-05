"La Copa America 2021 si giocherà in Brasile. Le date di inizio e chiusura del torneo sono state confermate. Le sedi e il calendario saranno resi noti dalla CONMEBOL nelle prossime ore. Il più antico torneo per squadre Nazionali al mondo farà vibrare l’intero continente!". Con questo tweet la CONMEBOL ha ufficialmente annunciato il cambio di sede per la 47^ edizione della Copa America. Il torneo si sarebbe dovuto giocare in Colombia e Argentina, ma la situazione legata al diffondersi della pandemia da Covid-19 ha portato alla rinuncia di entrambi i Paesi. Se 10 giorni fa la Colombia si era tirata indietro, nella mattinata italiana di lunedì 31 maggio la stessa CONMEBOL ha annunciato la retromarcia anche dell’Argentina: secondo un sondaggio diffuso venerdì, il 70% degli argentini si è opposto all'organizzazione della Copa America nel proprio Paese proprio per la situazione attuale.