Il Ct analizza l'1-1 di Firenze contro la Bulgaria, gara valida per le qualificazioni al Mondiale 2022: "Sono partite in cui la palla non entra, ma abbiamo giocato bene. Non è un problema di condizione atletica. ll gol del pareggio è stato un infortunio. Eguagliato il record della Spagna? Mi sarebbe piaciuto farlo con una vittoria. Ora pensiamo alla Svizzera: dobbiamo andare a Basilea per i 3 punti" ITALIA-BULGARIA 1-1: ILIEV RISPONDE A CHIESA

L'Italia di Roberto Mancini eguaglia la striscia europea della Spagna di 35 partite di fila senza sconfitte, ma non va oltre il pareggio contro la Bulgaria al Franchi di Firenze. Finisce 1-1 la prima partita della Nazionale dopo la vittoria dell'Europeo. "Ci è mancata precisione in zona gol" è l'analisi del Ct ai microfoni Rai. "Abbiamo attaccato l'area con Chiesa, Insigne, poi Berardi. Sono partite in cui la palla non entra. Loro hanno giocato bene, ci hanno colpito in contropiede".

"Più cattivi contro la Svizzera" approfondimento Lukaku fa doppietta, in gol anche sei "italiani" Con 10 punti, l'Italia resta in vetta al girone C nelle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 con 10 punti dopo quattro partite. Per Mancini il risultato di Firenze non è figlio della condizione atletica: "Stavamo bene dal punto di vista fisico - spiega - dovevamo essere solo più precisi". Con un pizzico di rammarico per il modo in cui è maturato l'1-1 di Iliev: "C'è stato solo quell'infortunio, Florenzi è scivolato e abbiamo preso il contropiede. E' stata l'unica azione che abbiamo concesso e abbiamo pareggiato. Avremmo potutto spendere un fallo tattico sul gol, anche se non eravamo messi così male. Si tratta di una casualità". Testa alla sfida di domenica sera a Basilea contro la Svizzera, seconda in classifica nel girone: "Se avessimo vinto, sarebbe stato logicamente meglio - è l'analisi di Mancini - domenica è chiaramente una partita importante e dovremo vincerla. Saremo più cattivi, sarà una partita totalmente diversa anche da parte della Svizzera: è una squadra che gioca, ma che ti lascia anche giocare, noi dovremo vincere". Un concetto ribadito dal Ct anche sul proprio account Instagram: "Abbiamo costruito tanto, peccato solo per il risultato. Ora testa alla prossima" è il messaggio che accompagna una foto di squadra al fischio d'inizio di Italia-Bulgaria.

