Lukaku fa doppietta, in gol anche sei "italiani"

La Spagna perde in Svezia e complica i suoi piani. Dopo il poker all'Ungheria, Inghilterra in fuga nel gruppo I a +5 sulla Polonia vittoriosa contro l'Albania. Il Belgio fa cinquina in Estonia con doppietta di Lukaku. Quattro gol anche dell'Irlanda del Nord in Lituania. La Germania vince in Liechtenstein 2-0. Bene anche Romania, Repubblica Ceca e Andorra. Oltre a Chiesa altri cinque 'italiani' in gol (intesi come calciatori che giocano in Italia): Muriqi, Iliev, Barak, Man, Linetty

ITALIA-BULGARIA 1-1