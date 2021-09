Lautaro-Correa show: tris Argentina in Venezuela

I due attaccanti dell'Inter firmano con un gol a testa il 3-1 dell'Argentina in Venezuela. Momenti di paura per Messi dopo un durissimo tackle di Martinez, espulso. Pareggiano Uruguay e Colombia, l'Ecuador sale in terza posizione in solitaria. Tanti "italiani" protagonisti nelle gare di qualificazione ai prossimi Mondiali giocate in Sudamerica

Nelle quattro partite di qualificazione ai Mondiali del 2022 con le nazionali sudamericane in campo nella notte tra giovedì e venerdì la copertina se la prendono Lautaro Martinez e Joaquin Correa. I due attaccanti dell'Inter sono infatti tra i protagonisti della vittoria per 3-1 dell'Argentina in Venezuela. Merito di un gol a testa e di giocate da incorniciare. Lautaro ha segnato la rete del vantaggio Albiceleste nel finale di primo tempo, raccogliendo un filtrante di Lo Celso e scaricando in rete con il sinistro. La rete del Toro ha messo la partita in discesa per l'Argentina, che ha chiuso i giochi al 71' raddoppiando con Joaquin Correa e al 74' con il tris di Angel Correa. Inutile il centro di Soteldo su rigore in pieno recupero per i padroni di casa. Momenti di paura per la panchina dell'Argentina al 30' del primo tempo, quando il difensore venezuelano Martinez è entrato con un tackle durissimo sulal caviglia di Messi, rimediando l'espulsione. La stella del Paris Saint-Germain è rimasta in campo fino alla fine. Argentina che avanza in seconda posizione a 15 punti, a -6 dal Brasile primo a punteggio pieno.