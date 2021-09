32 gol nel sabato di qualificazioni Mondiali. Tre di questi arrivano dalla Serie A: Brozovic decide il successo della Croazia in Slovacchia, segna anche Calhanoglu nel 3-0 della Turchia in Gibilterra e Milenkovic nel poker della Serbia sul Lussemburgo. La Francia impatta 1-1 in Ucraina, stesso risultato per l'Azerbaigian di De Biasi in Irlanda. Doppietta di Depay nel 4-0 dell'Olanda col Montenegro. Vincono anche Finlandia, Danimarca, Israele, Scozia, Norvegia, Russia e Slovenia