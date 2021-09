Dimenticare il passato e concentrarsi sul presente. È il messaggio di Roberto Mancini verso la sfida dell'Italia contro la Svizzera, in programma domenica sera al St. Jakob-Park di Basilea e valida per le qualificazioni Mondiali. Un diktat chiaro da parte del ct azzurro per mettere alle spalle il pareggio contro la Bulgaria e non aggrapparsi più alla vittoria di Euro 2020: "Nel calcio non si può rimanere intrappolati nei ricordi - spiega Mancini in conferenza stampa - Non possiamo pensare alla serata dell'11 luglio, è stata una serata bellissima ma non possiamo pensarci più. È lì, tutti saranno ricordati per questo, ma il futuro è diverso e tutti dobbiamo lottare per vincere". Vittoria che gli azzurri cercheranno in Svizzera nel remake della sfida giocata a giugno scorso agli Europei, ma che stavolta arriva nella strada verso Qatar 2022: "Se ripeteremo la partita fatta con la Bulgaria avremo molte possibilità di vincere. La prestazione è quella che dovevamo fare".