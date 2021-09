Nessun problema per l'Inghilterra, che liquida la pratica Andorra con quattro gol: in rete Lingard (doppietta), Kane e Saka. Un super Bale firma una tripletta e regala il successo in extremis al Galles sul campo della Bielorussia. In serata la Germania batte 6-0 l'Armenia e la supera in classifica. La Polonia ne fa 7 a San Marino (doppietta di Lewandowski). Segna ancora Lukaku in Belgio-Repubblica Ceca 3-0. Poker della Spagna alla Georgia

SVIZZERA-ITALIA 0-0