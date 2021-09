Dopo il pari contro la Bulgaria, arriva un altro pareggio per l'Italia. 0-0 sul campo della Svizzera, che adesso complica il cammino degli Azzurri nel girone di qualificazione a Qatar 2022. Rammaricato Roberto Mancini al fischio finale per le troppe palle gol sprecate, tra cui anche il calcio di rigore fallito da Jorginho: "E' un momento in cui la palla non entra, abbiamo avuto troppe occasioni anche oggi per non vincere la partita. Dobbiamo essere più cattivi, abbiamo stradominato e non si può non vincere 2 o 3-0. E' un peccato. Io arrabbiato in panchina? Capita, brucia per avere perso un'altra occasione dopo giovedì scorso".