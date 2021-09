I due centrocampisti non sono al meglio della condizione fisica e lasciano il ritiro a scopo precauzionale: entrambi i calciatori non saranno a disposizione di Mancini per la gara di mercoledì contro la Lituania e raggiungeranno i rispettivi club di appartenenza in vista dei prossimi impegni di campionato

L'Italia si appresta ad affrontare la sfida di mercoledì al Mapei Stadium contro la Lituania, a questo punto decisiva per non rischiare di veder scappare via il primo posto nel girone di qualificazione a Qatar 2022. Gli Azzurri di Roberto Mancini sarebbero infatti sicuri di andare ai Mondiali in caso di tre successi nelle restanti gare contro Lituania, Irlanda del Nord e Svizzera, altrimenti dovrebbero fare i conti con i risultati della formazione elvetica, che a quel punto potrebbe effettuare il sorpasso in vetta (+4 il vantaggio dell'Italia in classifica sulla Svizzera, ma con due partite disputate in più).