Jorginho: "Il rigore fa male, ma crediamo in noi"

Secondo pareggio consecutivo per l'Italia che, dopo l'1-1 con la Bulgaria, non è andata oltre lo 0-0 contro la Svizzera. Gli azzurri rallentano così la loro marcia verso il Mondiale del 2022, in attesa della terza e ultima partita di questa tornata delle nazionali da giocare contro la Lituania. Jorginho chiede di mantenere alto l'entusiasmo: "Speriamo che questi due pareggi dipendano solo dal fatto che siamo a settembre, in una fase di rodaggio – le parole del centrocampista a Rai Sport - Abbiamo giocato due buone partite ma il pallone non è entrato. Dobbiamo rimanere lucidi e tranquilli. Il calcio è così, lo sappiamo: non c'è una risposta alla domanda sul perché il gol non sia arrivato. Dobbiamo correggere i punti negativi, ma senza dimenticare i tanti lati positivi. Lituania? Ovviamente dobbiamo tornare a vincerle, per farlo serve entusiasmo. Non buttiamoci giù. A chi chiede se crediamo in noi stessi, rispondo 'Certo che sì'. Anche perché, se non lo facciamo, chi dovrebbe credere in questa Italia? Voi certamente no... I nove milioni di telespettatori per la partita con la Svizzera fanno piacere. È il momento di sentire calore e sostegno, ora che non si vince".