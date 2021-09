Brasile-Argentina, Fifa apre indagine su entrambe

La Fifa ha aperto un'indagine su entrambe le Federazioni, chiedendo loro ulteriori documentazioni in merito a quanto successo durante la sfida di qualificazioni a Qatar 2022, sospesa dopo pochi minuti per l'ingresso in campo delle autorità sanitarie brasiliane a causa della presenza di 4 calciatori argentini che avrebbero violato la quarantena

Brasile-Argentina, la questione è ancora aperta. La partita, valida per le qualificazioni a Qatar 2022, è stata sospesa dopo appena 6 minuti per l'intervento delle autorità sanitarie brasiliane a causa della presenza in campo di 4 calciatori argentini che, secondo Anvisa (l'Agenzia Nazionale di Vigilanza Sanitaria), sarebbero dovuti restare in quarantena in quanto provenienti dal Regno Unito (uno dei Paesi considerati a rischio). Ora sarà la Fifa a prendere eventuali provvedimenti. Nel frattempo la massima organizzazione calcistica mondiale ha avviato un'indagine. "Un'indagine è stata aperta e riguarda entrambe le federazioni - spiega la Fifa in una nota -. A seguito dell'analisi dei report ufficiali sulla partita possiamo confermare che il procedimento disciplinare aperto riguarda tutte e due le federazioni. Alle due squadre è stato chiesto di fornire ulteriori informazioni che saranno prese in attento esame dalla Commissione Disciplinare".