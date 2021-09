Italia, Immobile e Insigne lasciano il ritiro

L'Italia di Roberto Mancini si prepara ad affrontare la Lituania per la sesta gara del gruppo C, valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2022. Il commissario tecnico azzurro, però, non potrà contare su Ciro Immobile e Lorenzo Insigne. I due attaccanti non prenderanno parte al match, in programma mercoledì sera alle 20:45 al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia, e faranno rientro nei loro club di appartenenza. Il numero 17 della Lazio, che aveva giocato titolare nelle due gara contro Bulgaria e Svizzera, è tornato a Roma a causa di affaticamento muscolare che lo rendeva indisponibile per il match contro i lituani.