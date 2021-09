Gianni Infantino continua a portare avanti il progetto di un campionato del mondo di calcio ogni due anni. Mentre dall'assemblea Eca il presidente della Uefa , Aleksander Ceferin , ha frenato sull'ipotesi nei giorni scorsi ("Più non è sempre meglio, il Mondiale è un gioiello proprio per la sua rarità, ogni due anni rischia di perdere prestigio"), il numero uno della Fifa rincara la dose. "Non dimentichiamoci che 166 associazioni, l'88%, hanno votato a favore per approfondire lo studio di fattibilità - ha spiegato a Sky Sports -. Stiamo facendo proprio questo: studiare il calendario e consultare tutti, a cominiciare dai protagonisti del calcio e dai principali attori, calciatori e allenatori".

Infantino: "Troppe partite inutili in calendario"

Infantino ha anche affrontato il tema delicato delle soste per le nazionali, in un momento reso ancor più complicato da quanto accaduto in Brasile-Argentina (Qualificazioni ai Mondiali sudamericane) e da quanto sta accadendo in Premier League, con le federazioni pronte a vendicarsi con i club per non aver concesso i giocatori. "La situazione attuale del calendario internazionale ci mostra che abbiamo raggiunto dei limiti - ha proseguito Infantino -. A causa del Covid oggi è molto difficile per i giocatori viaggiare in giro per il mondo. Tutto questo non fa bene alla salute degli atleti. Ci sono troppe partite inutili. Dobbiamo valutare il da farsi e trovare un sistema chiaro e semplice, comprensibile per tutti", ha concluso.