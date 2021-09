Mercoledì sera gli Azzurri di Mancini sfideranno la Lituania per la sesta gara del girone di qualificazione ai Mondiali del 2022. Il CT, che non potrà contare su Ciro Immobile e Lorenzo Insigne che hanno lasciato il ritiro azzurro per tornare nelle proprie squadre di club, potrebbe scegliere di cambiare diversi elementi dell'undici titolare rispetto alle due precedenti uscite Condividi:

Trentasei partite senza sconfitte per l'Italia che, dopo aver stabilito un nuovo record mondiale per la striscia più lunga di gare senza sconfitte dopo lo 0-0 di domenica contro la Svizzera, è pronta a scendere in campo per il terzo e ultimo incontro della finestra di settembre riservato alle qualificazioni al Mondiale del Qatar. Mercoledì sera la formazione di Roberto Mancini dovrà vedersela con la Lituania, che attualmente occupa l'ultima posizione del gruppo C con zero punti conquistati nelle quattro partite giocate fino a questo momento. "Abbiamo vinto l'Europeo e devono stare tutti tranquilli. Il calcio è questo, a volte la palla non entra e noi in Italia vogliamo sempre un colpevole per tutto", ha commentato il CT azzurro nella conferenza stampa della vigilia.

La probabile formazione dell'Italia leggi anche Immobile e Insigne non al meglio: lasciano ritiro Terza partita in sei giorni per l'Italia, con Roberto Mancini che potrebbe far ruotare i suoi uomini e dare spazio agli elementi che hanno giocato meno contro la Bulgaria e la Svizzera. Il CT azzurro non potrà contare su Immobile e Insigne che hanno lasciato il ritiro per tornare rispettivamente a Roma e Napoli. In porta dovrebbe esserci come di consueto Gigio Donnarumma, mentre la linea a quattro davanti al portiere del PSG dovrebbe essere composta da Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi e Alessandro Bastoni sulla corsia di sinistra al posto di Emerson Palmieri. A centrocampo Pessina, Sensi e Locatelli sono i candidati principali a una maglia da titolare, mentre in attacco ci sarà spazio per Bernardeschi, Raspadori e Chiesa. ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Bastoni; Pessina, Sensi, Locatelli; Bernardeschi, Raspadori, Chiesa. Allenatore: Mancini