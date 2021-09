"Servono consultazioni, ma non abbiamo ricevuto risposta"

leggi anche

Infantino: "88% Paesi apre a Mondiali ogni 2 anni"

Il lungo comunicato poi prosegue: "Queste sono solo alcune delle serie perplessità che la proposta della FIFA provoca a un primo sguardo e non possono essere dissipate semplicemente con slogan promozionali non circostanziati sui presunti vantaggi di un calendario più fitto di tornei. La UEFA è del parere che il futuro del calendario internazionale debba essere soggetto a una consultazione e uno scambio sinceri tra la FIFA, le confederazioni e i principali portatori di interesse delle competizioni, cominciando con una discussione aperta sui problemi percepiti, considerando un ventaglio di soluzioni da identificare in corso di dibattito e tenendo in considerazione gli interessi dello sport e il punto di vista legittimo delle varie parti. In questa fase, il rispetto per un processo di consultazione - totalmente imparziale - con i portatori di interesse suggerirebbe di astenersi dal promuovere concetti predeterminati in modo unilaterale, che nessuno ha mai potuto esaminare in dettaglio e che hanno effetti ad ampio raggio e spesso imprevisti. Il 14 settembre, la UEFA e 55 federazioni affiliate hanno chiesto alla FIFA di organizzare un incontro speciale per poter esprimere le loro preoccupazioni sulle conseguenze di tali progetti. Ad oggi, la UEFA e le 55 federazioni non hanno ancora ricevuto risposta", conclude il comunicato.