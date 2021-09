La Fifa comincia le sue consultazioni per la riforma del calendario calcistico internazionale. Dopo il dibattito generato dalla proposta di Wenger di far disputare i Mondiali ogni due anni e le insistenti richieste del mondo del calcio di migliorare la distribuzione degli incontri delle Nazionali in primo luogo, la federazione internazionale è passata alla fase due contattando le Federazioni affiliate e le altre parti interessate (rappresentanti di giocatori, club, leghe, confederazioni) per discutere su come procedere verso una rivoluzione che sembra inevitabile: “C'è un ampio consenso all'interno del mondo del calcio che il calendario delle partite internazionali debba essere riformato e migliorato”, ha spiega la Fifa in una nota. Che comincerà questa sorta di referendum il 30 settembre 2021 con un primo vertice online dedicato ai calciatori e ai loro rappresentanti. "Dal momento che gli interessi globali del calcio dovrebbero essere al primo posto, questo processo inizierà da giocatori e allenatori di tutto il mondo", ha spiegato la Fifa, aggiungendo che il gruppo della 'consulenza tecnica' (Tag) sarà guidato da Arsene Wenger, capo dello sviluppo del calcio globale della Fifa, e da Jill Ellis, due volte vincitrice della Coppa del Mondo femminile.