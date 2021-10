Tammy Abraham tornerà a rappresentare il suo paese a quasi un anno di distanza dall’ultima volta. L'attaccante della Roma, infatti, è stato convocato da Gareth Southgate e martedì si aggregherà al St. George's Park nel ritiro della nazionale inglese . L'Inghilterra, dopo aver conquistato 7 punti contro Ungheria, Andorra e Polonia nella precedente sosta, è pronta a tornare in campo sabato 9 e martedì 12 ottobre per le gare contro Andorra e Ungheria valide per le qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2022. A disposizione del Ct inglese ci sarà anche l'attaccante giallorosso, che proprio con Southgate aveva esordito nella nazionale maggiore nel novembre 2017.

Convocazione conquistata grazie all'avvio super con la Roma

Una convocazione conquistata grazie all'avvio super con la maglia della Roma. Il numero 9 giallorosso, arrivato nella Capitale in estate dal Chelsea, è partito alla grande sotto la guida di José Mourinho e non sta facendo rimpiangere Edin Dzeko: 4 gol e 3 assist in 10 partite tra campionato ed Europa, con lo SpecialOne che punta molto su di lui. Qualora dovesse scendere in campo, per Abraham si tratterebbe della settima presenza in nazionale: con la maglia dei Tre Leoni ha realizzato una sola rete, lo scorso 14 novembre 2019 quando nella gara valida per le qualificazioni a Euro2020 realizzò la rete del 7-0 contro il Montenegro.