Gomitata di Cuadrado a Vina: si accende Juve-Roma

La Serie A è ferma ma i duelli 'a distanza' no. Nella notte tra giovedì e venerdì si è giocata Colombia-Uruguay, partita valevole per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022 e al minuto 63° c'è stata una 'scena-antipasto' di Juventus-Roma, in programma domenica 17 ottobre alle 20:45. Protagonisti sono stati Juan Cuadrado e Matias Viña: l'esterno della Juventus stava difendendo palla dall'attacco dell'uruguaiano della Roma e per farlo ha allargato in maniera eccessiva il gomito sinistro, andando a colpire Viña che è caduto a terra. Cuadrado se l'è cavata con un cartellino giallo. Non c'è stato l'intervento del Var. Dopo le proteste accese dei giocatori uruguaiani, la partita è stata ripresa e portata a termine sul risultato di 0-0.