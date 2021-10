Grande entusiasmo ad Asuncion per Leo Messi, impegnato con la maglia dell'Argentina nella sfida al Paraguay, valida per le qualificazioni sudamericane a Qatar 2022, terminata 0-0. A fine partita, alcuni tifosi del Paraguay invadono il campo per 'strappare' un selfie al fantasista del PSG. Interviene la sicurezza ma la 'pulce' non si tira indietro assecondando l'affetto dei suoi fans