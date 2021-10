Qualificazioni mondiali: le gare del 7° e 8° turno

Tra oggi e domani si giocano le gare valide per il settimo turno di qualificazione al prossimo Mondiale, lunedì e martedì si torna in campo per l'ottava giornata: Il calendario completo con date e orari

Pausa dei campionati e nazionali che tornano protagoniste con ben due giornate di qualificazione al prossimo Mondiale che si disputerà in Qatar nel 2022. Tra venerdì 8 e sabato 9 ottobre si disputerà il settimo turno, lunedì 11 e martedì 12 ottobre si giocheranno invece le gare valide per l’ottavo turno. Tra le nazionali protagoniste in campo questa volta non ci sarà l’Italia del Ct Mancini per via degli impegni in Nations League. Il calendario completo con date e orari.