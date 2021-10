Albania-Polonia, partita valida per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, è stata sospesa per 16 minuti dopo il gol del vantaggio polacco, segnato da Swiderski al 77'. Dopo la rete dello 0-1, una parte del pubblico presente sugli spalti di Tirana alle spalle della porta difesa dal portiere albanese Berisha ha lanciato bottiglie di plastica e altri oggetti in direzione dei giocatori della nazionale allenata da Paulo Sousa. L'arbitro francese Clement Turpin è stato costretto a interrompere l'incontro. Come reazione, la squadra ospite ha lasciato il campo in attesa di capire se la partita sarebbe ripresa mentre i giocatori albanesi hanno cercato di calmare i loro tifosi e hanno liberato il terreno di gioco dalle bottigliette che erano state lanciate.