Apprensione per le condizioni di Tammy Abraham: il centravanti della Roma, impegnato a Wembley con l'Inghilterra nella partita pareggiata per 1-1 contro l'Ungheria, valida per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, è uscito al secondo minuto di recupero del secondo tempo zoppicando per un problema muscolare. Abraham era subentrato al 76' a Kane ma la sua partita è durata appena 16 minuti. Al suo posto il ct inglese Gareth Southgate ha inserito Watkins.