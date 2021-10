Un’icona sempre e comunque, figuratevi per i suoi tifosi. Non c’è confine nella passione per Lionel Messi, leggenda della Nazionale argentina per gol (80) e presenze (155) oltre agli infiniti record e premi individuali (6 volte Pallone d’Oro) grazie alla carriera nel Barcellona. A 34 anni è ripartito dal Psg, ma resta centrale nell’Albiceleste soprattutto dopo il trionfo estivo in Copa America. Lo ritroviamo a caccia di un posto nel Mondiale in Qatar, appuntamento nel 2022 preceduto dalle qualificazioni sudamericane: nella notte italiana tra giovedì e venerdì la squadra di Scaloni affronterà il Perù all’Estadio Monumental, tappa di un cammino che al momento vede l’Argentina al 2° posto con 22 punti ma con una partita in meno (quella contro il Brasile capolista). Aspettando la sfida, c’è chi ha divertito eccome con un curioso appello indirizzato proprio a Leo.