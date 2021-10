'Uno contro tutti', Messi come Maradona. FOTO

Un'altra grande prestazione, un altro mattone verso la qualificazione al Mondiale 2022, l'ultimo grande obiettivo della sua carriera. Lionel Messi continua a brillare con la sua Nazionale, seguito dall'ombra di Diego Maradona, ormai una vera fonte di ispirazione più che l'emblema di quello che era stato fino a prima del 2021, ovvero un pesante senso di responsabilità difficile da scrollare di dosso. Nella gara inaugurale della Copa America (torneo che ha dato una svolta alla carriera in Nazionale della Pulga), infatti, l'attuale attaccante del Psg aveva lasciato il segno con una rete su punizione e un'esultanza di maradoniana memoria. Dopo l'ultima sfida all'Uruguay il paragone si è riproposto, in virtù di uno scatto fotografico che tratteggia il valore di Messi, il timore che la sua classe incute negli avversari. Sette giocatori della Celeste, tutti racchiusi in un'unica foto, intenti a fermare l'offensiva di Leo. Ed ecco allora che scatta il ricordo del Mondiale 1982, quando una muraglia belga - composta da sei giocatori - fu immortalata dal fotografo Steve Powell intenta a staccarsi dalla barriera per 'ingabbiare' Maradona. Immagini suggestive, eredità che tutti i tifosi argentini sperano possa tramutarsi nel sogno più grande, tornare sul tetto del mondo.