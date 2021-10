Sconti e violenze, la Fifa: "Tolleranza zero"

La Fifa indaga sugli scontri avvenuti allo stadio di Wembley tra i tifosi ungheresi e la polizia durante la partita di ieri contro l'Inghilterra. Il caos è scoppiato con il match ancora in corso, con i tifosi ungheresi che hanno aggredito gli steward tanto che è stato necessario l’intervento della polizia per ristabilire l’ordine. L'organo di governo del calcio mondiale annuncia "tolleranza zero verso un comportamento così ripugnante nel calcio". Una presa di posizione netta che si estende anche agli spiacevoli episodi avvenuti durante alcune delle altre gare di qualificazione al prossimo campionato mondiale che si disputerà in Qatar nel 2022. Sotto la lente di ingrandimento della Fifa ci sono, infatti, anche gli incidenti della partita tra Albania e Polonia: a Tirana, dopo la rete del vantaggio della Polonia al 77’, sono state lanciate bottiglie in campo e il gioco è stato fermato per 20 minuti, prima che il gioco riprendesse.