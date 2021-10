Notizie confortanti per Juventus e Napoli dalle partite di qualificazione a Qatar 2022 del nord e centro America: McKennie gioca 90 minuti nel 2-1 degli States su Costa Rica, il Messico di Lozano supera per 2-0 El Salvador e mantiene la vetta. Per El Chucky 71 minuti in campo. Keylor Navas ko: spazio a Donnarumma nel PSG VERSO JUVE-ROMA: DYBALA IN PANCHINA, MORATA OUT Condividi:

Buone notizie per i club di Serie A dalle partite di qualificazione alla fase finale dei Mondiali di Qatar 2022 per il nord e centro America. L'attaccante del Napoli Hirving Lozano ha giocato 71 minuti nella partita vinta per 2-0 in trasferta dal Messico nello stadio Cuscatlan di San Salvador: a segno per El Tricolor sono andati Hector Moreno e Jimenez su rigore, in una partita caratterizzata anche da un'espulsione per parte: Jacobo per El Salvador e Araujo per il Messico.

McKennie, allarme rientrato: gioca 90' con gli States approfondimento Bandierine rosse su Twitter: "gioca" anche la Roma La nazionale messicana resta in vetta al proprio girone di qualificazione con 14 punti, a +3 sugli Stati Uniti. Gli Usa tengono però il passo grazie al 2-1 sul Costarica a Columbus. Al vantaggio ospite realizzato dopo un minuto da Fuller, gli Usa hanno risposto pareggiando con Dest al 25' del primo tempo e poi completando la rimonta con Moreira al 21' del secondo tempo. Tra i protagonisti anche Weston McKennie: il centrocampista della Juventus, assente nella partita persa nello scorso turno contro Panama per un risentimento muscolare alla coscia destra, ha giocato 90 minuti. Buoni segnali anche in vista della sfida di campionato contro la Roma, in calendario domenica sera allo Stadium. Nel finale spazio anche per il centrocampista del Venezia Gianluca Busio, subentrato al 78'.

Keylor Navas ko: spazio a Donnarumma nel PSG Cattive notizie dalla sfida contro gli Stati Uniti per Keylor Navas. Il portiere del Costa Rica è stato costretto ad abbandonare il campo per un problema all'adduttore destro. Navas si è fatto male nel primo tempo: ha provato a stringere i denti, ma nell'intervallo è rimasto negli spogliatoi. Nel PSG che scenderà in campo venerdì sera alle 21 in casa contro l'Angers nell'anticipo della 10ma giornata di Ligue 1 ci sarà allora tra i pali Gianluigi Donnarumma. La squadra allenata da Mauricio Pochettino è in testa alla classifica del campionato con 24 punti e a +6 sul Lens.

Le altre partite Nelle altre partite giocate per il sesto turno di qualificazioni, spicca il 4-1 del Canada su Panama: a segno anche il terzino sinistro del Bayern Monaco, Alphonso Davies. L'Honduras va ko in casa per 2-0 contro la Giamaica. In classifica dietro il Messico di Martino a 14 e gli Stati Uniti a 11, sale Canada a 10. Seguono Panama (8), Costa Rica (6), El Salvador e Giamaica (5). Chiude Honduras a quota 3.