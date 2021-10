1/11

Twitter twitta: "Non sono su Twitter". Seguito da una serie di bandierine rosse. Ed ecco che la moda è lanciata, il tormentone social parte e inizia il "gioco". Le bandierine rosse in breve tempo accompagnano tweet provocatori o divertenti, e in pratica stanno a significare "è l'esatto contrario di ciò che ho scritto". La moda si è presto allargata al mondo del calcio, con il social media manager del Manchester United che per primo ha accettato la "sfida", seguito anche da alcuni club italiani. Ognuno con la propria "bugia" seguita dalle bandierine rosse