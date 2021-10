Uefa a Reuters: "No al Mondiale ogni 2 anni"

Una fonte Uefa all'agenzia Reuters: "Insidie enormi, la proposta del Mondiale ogni due anni danneggia il calcio e la stessa competizione. Ci opporremo fino a quando non prevarrà il buon senso e la Fifa abbandonerà il piano"

La Uefa continua a ribadire la sua ferma opposizione al progetto FIFA di organizzare il Mondiale ogni due anni. Secondo quanto scrive l'agenzia Reuters "i piani della FIFA per una Coppa del Mondo biennale verranno bloccati dalla UEFA e dalla CONMEBOL anche qualora dovessero ricevere il sostegno della maggior parte delle federazioni calcistiche". A dare sostegno a questa tesi sono le affermazioni rilasciate proprio dalla una fonte della UEFA all’agenzia Reuters: "Le proposte danneggerebbero tutte le forme di calcio e svaluterebbero la competizione stessa. Questo concetto ha tutte le caratteristiche di una decisione che la FIFA vuole prendere in fretta e lasciare che il resto del mondo del calcio si penta poi amaramente. Qualsiasi attrazione percepita è superficiale, mentre le insidie ​​sono enormi. La UEFA continuerà a opporsi fino a quando non prevarrà il buon senso e i piani verranno abbandonati".