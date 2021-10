"Ho già presentato la richiesta al Cts per gli impianti all'aperto e al chiuso chiedendo il 100%. Vista l'andatura epidemiologica, la situazione ci consente di aprirci ulteriormente. Nella fase di transizione farò una deroga per Italia-Svizzera. Le Atp Finals di Torino? Stiamo lavorando anche su quello". Lo ha annunciato la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali al termine dell'incontro con il Coni a Largo Chigi. La gara di qualificazione Mondiale tra Italia-Svizzera, sfida fondamentale in chiave primo posto del girone, che si giocherà allo stadio Olimpico di Roma il prossimo 12 novembre potrebbe disputarsi con gli spalti completamente aperti al pubblico.