Otto mesi dopo Zlatan Ibrahimovic torna in Nazionale. L'ultima volta era stata il 28 marzo, nella sfida vinta dalla Svezia per 3-0 in casa del Kosovo nelle qualificazioni ai Mondiali del 2022. L'attaccante del Milan, successivamente, è stato costretto a saltare l'Europeo a causa di un infortunio, ma le sue recenti prestazioni in maglia rossonera hanno spinto il Ct Andersson a chiamarlo nuovamente in Nazionale. Ibrahimovic, quindi, farà parte del gruppo della Svezia per il doppio appuntamento valido per le qualificazioni Mondiali: l'11 novembre giocherà in Georgia, mentre il 14 novembre ci sarà la difficile sfida in casa della Spagna. Attualmente la Nazionale svedese comanda il girone B, con due punti di vantaggio proprio sulla squadra di Luis Enrique e sei sulla Grecia. Le prossime gare, dunque, saranno decisive per il discorso qualificazione.