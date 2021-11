Inizialmente escluso dall'elenco dei convocati dal Ct Deschamps, il centrocampista della Roma è stato chiamato per sostituire l'infortunato Paul Pogba per le due sfide di qualificazione al prossimo Mondiale

Dopo Theo Hernandez del Milan e Adrien Rabiot della Juventus, il Commissario tecnico della Francia Didier Deschamps ha convocato un terzo giocatore della nostra Serie A in vista degli impegni di qualificazione mondiale contro Kazakistan e Finlandia. Si tratta di Jordan Veretout, centrocampista della Roma di José Mourinho, che il Ct francese ha chiamato per sostituire un’altra vecchia conoscenza del nostro campionato, Paul Pogba, infortunatosi durante l’allenamento di lunedì e costretto a lasciare Clairefontaine. Fino a questo momento della stagione, Veretout ha collazionato 16 presenze con la maglia della Roma (12 in Serie A) mettendo a segno quattro reti, tutte in campionato.