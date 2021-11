C’è preoccupazione nel ritiro della nazionale tedesca dopo che è emersa la positività al Covid di un calciatore alla vigilia della sfida di qualificazione al prossimo campionato mondiale contro il Liechtenstein (giovedì sera). A comunicarlo, specificando che altri 4 calciatori sono stati isolati, è proprio la Nazionale tedesca attraverso un messaggio su Twitter: "Le autorità sanitarie hanno ordinato la quarantena di cinque giocatori tedeschi dopo che uno di loro è tornato positivo al Covid-19 a seguito dei test di ieri sera". Il calciatore positivo, di cui non è stata svelata l'identità, è vaccinato. La riunione tecnica in programma lunedì sera è stata annullata, mentre l’allenamento del martedì non si svolgerà in campo, come da programma normale, ma in forma individuale in hotel. La Germania, già qualificata al prossimo Mondiale, domenica sarà impegnata in un’altra gara contro l’Armenia.