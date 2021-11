Costa: "Rispettare le regole anche allo stadio"

Vaccino: Ema avvia revisione Moderna per bambini 6-11 anni

L'Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha avviato la revisione di una richiesta per estendere l'uso del vaccino Covid-19 di Moderna, Spikevax, ai bambini di età compresa tra 6 e 11 anni. Il comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell'Ema esaminerà i dati sul vaccino, compresi i risultati di uno studio clinico in corso che coinvolge bambini di età compresa tra 6 e 11 anni, al fine di decidere se raccomandare di estenderne l'uso. "La tempistica di qualsiasi valutazione dipende sempre dai dati inviati. L'attuale tempistica per la valutazione prevede un parere in circa 2 mesi, a meno che non siano necessarie informazioni o analisi supplementari", spiega l'Ema.