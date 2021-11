Qualificazioni, il programma degli ultimi 2 turni

Ultime due giornate delle qualificazioni ai prossimi Mondiali, ancora tanti verdetti da scoprire nei vari gironi. C'è l'Italia, che nel gruppo C spera di vincere il duello con la Svizzera per il primo posto. Nel girone A, invece, la Serbia è avanti di un punto rispetto al Portogallo, in attesa dello scontro diretto dell'ultimo turno. Decisiva anche Spagna-Svezia, con la squadra di Luis Enrique seconda a -2 a due giornate dalla fine. Altro scontro diretto dell'ultimo turno è Croazia-Russia, con Modric e compagni che devono recuperare due punti nel girone H. La Germania, invece, ha già vinto il gruppo J, dove Romania, Macedonia e Armenia si contendono il secondo posto che vale i play-off. Anche la Danimarca ha già festeggiato nel girone F, mentre Belgio, Francia e Inghilterra devono difendere il primo posto nei rispettivi gironi. Nel gruppo G, infine, scontro diretto all'ultimo turno, con l'Olanda che ospita la Norvegia ed è in vantaggio di due punti (c'è anche la Turchia a -4) a 180 minuti dalla fine. Di seguito tutte le partite in programma nelle ultime due giornate.