Italia, il calendario per le qualificazioni

Pochi giorni per decidere il futuro di Italia e Svizzera: in palio un posto ai prossimi Mondiali, con la seconda che dovrà giocare i play-off per conquistarsi il pass per il Qatar. Il calendario degli azzurri e la situazione del gruppo C

Ultimi 180 minuti del girone di qualificazione ai Mondiali: nel gruppo C, quello dove c'è l'Italia, è ancora tutto da decidere. Gli azzurri sono al primo posto con la Svizzera a quota 14 punti, con queste due squadre sicure di occupare una delle prime due posizioni. Resta da delineare in quale ordine: in Qatar, al momento, c'è posto solo per la capolista, la seconda invece dovrà passare per la lotteria dei play-off. L'Italia vuole evitare questo scenario e, per farlo, dovrà difendere la situazione di vantaggio attuale nelle ultime due gare. Prima lo scontro diretto con la Svizzera, poi la chiusura in Irlanda del Nord: per Roberto Mancini e i suoi azzurri due gare decisive per volare in Qatar. Ecco il programma completo e la classifica nel gruppo C a due gare dalla conclusione.