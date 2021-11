Archiviato il match contro la Svizzera, con il verdetto per la qualificazione a Qatar 2022 rimandato all'ultima giornata, Stefano De Grandis giudica la prestazione degli Azzurri. Dai positivi ingressi in campo di Tonali e Berardi, al tentennamento di Jorginho sul rigore, fino alla prova non troppo convincente dei centrocampisti. Tutte le pagelle dell'Italia

L'ITALIA SI QUALIFICA SE... TUTTE LE COMBINAZIONI